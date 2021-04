Quatro alunos de Anadia na fase final do Concurso Intermunicipal de Leitura

Final do concurso, organizado pelo Município de Oliveira do Bairro, decorre sábado, dia 17, através da plataforma Teams.

Anadia vai estar representado na fase final do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL) com quatro alunos. Luís Tribuna, do Agrupamento de Escolas de Anadia – Escola Básica da Poutena; Mariana Almeida, da Escola Básica e Secundária de Anadia; Anna Shevchenko, da Escola Básica e Secundária de Anadia; e Matilde Araújo do Colégio Nossa Senhora da Assunção, do 1.º, 2.º, 3.º CEB e Ensino Secundário, respetivamente, foram apurados na Fase Municipal, no passado mês de fevereiro.

Agora, no próximo sábado, dia 17 de abril, vão participar na fase final do concurso promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Aveiro. O evento, que vai decorrer ao longo de todo o dia, é organizado pelo Município de Oliveira do Bairro e terá como palco a plataforma Microsoft Teams.

Tendo como grande objetivo, desenvolver nos jovens o prazer pela leitura e estimular o desenvolvimento de competências, no âmbito da leitura, o CIL é dirigido a todos os estabelecimentos de ensino das redes pública e privada dos 11 Municípios que compõem a CIM da Região de Aveiro.

O júri desta Fase Final é composto por três elementos, nomeadamente a escritora Idália Sá Chaves, a docente da Universidade de Aveiro na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, Dina Batista, e o diretor do Quartel das Artes, Tiago Matias.

Os três primeiros classificados terão direito a um prémio pecuniário de 250 euros, 150 euros e 100 euros, respetivamente. Todos os alunos e escolas concorrentes receberão um Certificado de Participação.