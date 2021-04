Rui Bastos é cabeça de lista pela CDU à Assembleia Municipal de Anadia

O professor Rui Bastos é o cabeça de lista escolhido pela Comissão Coordenadora de Anadia da CDU para a Assembleia Municipal de Anadia, nas eleições autárquicas estes ano. “Dando continuidade ao excelente trabalho desenvolvido neste mandato, a CDU volta a colocar Rui Bastos à frente da lista para a Assembleia Municipal”, avança a CDU de Anadia em nota de imprensa.

Rui Bastos, tem 51 anos, é militante do Partido Comunista Português e membro da Concelhia do PCP de Anadia. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica, é professor do 3.º ciclo do ensino básico e secundário desde 1996. Encontra-se presentemente a lecionar no Agrupamento de Escolas de Anadia. Integra o órgão dirigente distrital do Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC).



