Sagres e Água de Luso reforçam posição como Marca de Confiança em tempos de pandemia

A confiança dos portugueses e a sua preferência pela Cerveja Sagres e Água de Luso continua em alta. A Sagres foi eleita, com mais de 58% dos votos e pela décima quinta vez consecutiva, como Marca de Confiança na categoria Cervejas, na 21ª edição dos prémios das Seleções do Readers’s Digest.

Na categoria de águas de mesa, a Luso venceu, pela décima segunda vez consecutiva, com uma pontuação de 55%.

Recorde-se que esta é uma iniciativa Selecções do Reader`s Digest que todos os anos distingue as marcas em que os portugueses mais confiam. Esta 21ª edição decorreu entre 14 de setembro e 30 de novembro de 2020, e contou com um universo de 12.000 inquiridos que votaram em dezenas de marcas, distribuídas por categorias de produtos ou serviços.

“Este selo confirma e reflecte a relação de anos das marcas Sagres e Luso com os portugueses e concretiza os valores de marca presentes no dia a dia dos consumidores”, refere a empresa.