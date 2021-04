Unidade Móvel de Atendimento de Anadia retoma serviço à comunidade

Este serviço itinerante percorre as 10 freguesias do concelho, prestando diversos serviços públicos às populações mais isoladas e de menor mobilidade, tendo atendido, desde a sua entrada em funcionamento, até ao passado mês de março, um total de 3191 pessoas.

A Unidade Móvel de Atendimento de Anadia (UMAA) retomar, amanhã, dia 19 de abril, o serviço à comunidade, com várias novidades, mas cumprindo todas as medidas de segurança, para evitar a propagação da pandemia da Covid-19.

Neste retomar de atividade, existem algumas novidades, nomeadamente um novo serviço, eBalcão, que, entre outros, irá apoiar os munícipes, com maiores dificuldades, no preenchimento do Censos 2021 que se encontra a decorrer.

No que respeita à valência da Saúde, onde são disponibilizados rastreios diversos e aconselhamento farmacológico, há a registar a entrada de novos parceiros, designadamente da Farmácia Rangel, de Avelãs de Caminho, que se junta assim às Farmácias Gina (Amoreira da Gândara), Termal (Curia), Triunfo (Paredes do Bairro) e Júlio Maia (Anadia). Há ainda a ter em conta a participação da Clínica Ibervita e da enfermeira Maria Leontina Maia, a título voluntário.

Recorde-se que a UMAA entrou em funcionamento a 5 de julho de 2018, desde essa altura, presta serviços na área da ação social, podendo os munícipes também requisitar serviços de água e saneamento, assim como subscrever os cartões Anadia Sénior e Anadia Jovem, e obter informações de caráter diverso.

Também a Biblioteca Municipal é outro dos serviços a que as pessoas podem recorrer para a emissão do Cartão de Utilizador, requisição, devolução e reserva de livros, DVD´s, CD’s, e revistas da biblioteca.

O uso de máscara é obrigatório, no interior e exterior da carrinha, tal como a desinfeção das mãos e o distanciamento físico.