Univ. de Aveiro: Testes de rastreio à Covid-19 arrancam esta terça-feira

A primeira fase de testagem para a Covid-19 à comunidade da Universidade de Aveiro (UA) decorre já esta terça-feira, 6 de abril. Nesta fase serão testados todos os membros da comunidade académica que estão em atividade nos campi, designadamente, nos campi da Escola Superior Aveiro Norte (ESAN), Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (UA), de Santiago e Crasto, estes dois últimos localizados em Aveiro.

Para prevenir os riscos associados à propagação do vírus SARS-CoV-2, a UA vai proporcionar a realização de testes de rastreio à Covid-19 a todos os membros da sua comunidade. A testagem decorrerá de forma gradual e em colaboração com o Instituto de Biomedicina (iBiMED) da UA. Os testes serão disponibilizados gratuitamente e com a regularidade adequada ao contexto pandémico.

Nesta primeira fase, serão testados todos os membros da comunidade académica que desenvolvem atividade presencial nos campi. Estes membros, notificados por e-mail, devem dirigir-se ao Pavilhão Prof. Doutor Aristides Hall (no caso dos membros em atividade presencial nos campi de Aveiro), ou à ESTGA e ESAN, no dia 6 de abril, entre as 08h e as 20h. Ser-lhes-á entregue um kit para teste antigénio por saliva e prestadas informações sobre os passos a seguir e que podem ser consultados na página https://www.ua.pt/pt/covid-19-testes.

Em março, foram já testados todos os estudantes Erasmus que chegaram nessa altura à UA.

A testagem será alargada, numa segunda fase, aos restantes membros da comunidade académica, quando for retomada a componente presencial.