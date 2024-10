Município de Ílhavo promove “Jogos Didáticos na Educação Patrimonial”

O Município de Ílhavo, através do Centro de Documentação de Ílhavo, promove, nos dias 25 e 26 de outubro, o Encontro Jogos Didáticos na Educação Patromonial: “EduCITY” e “Se Esta Rua Fosse Minha”.

Realizado em parceria com a Universidade de Aveiro, o encontro procura promover o uso de jogos como ferramenta pedagógica e como alavanca na interação entre os arquivos e a sociedade.

A primeira parte do encontro realiza-se no dia 25 de outubro (sexta-feira), a partir das 15 horas, no Centro de Documentação de Ílhavo, iniciando com uma reflexão sobre o tema. Em seguida haverá a apresentação do projeto “EduCITY”, pela Universidade de Aveiro e uma oficina experimental do jogo “Se Esta Rua Fosse Minha”, um projeto do CDI. A tarde termina com uma visita guiada ao CDI.

A segunda parte realiza-se no dia seguinte, 26 de outubro (sábado), às 10 horas, com uma oficina experimental do projeto “EduCITY” em Vale de Ílhavo e no Centro Histórico de Ílhavo, terminando no Jardim Henriqueta Maia, às 13 horas.

Este encontro tem como público-alvo alunos e profissionais de Arquivo, Biblioteca, Documentação, Ciência da Informação, mediadores, professores e educadores de diversas áreas e público em geral.

O evento é gratuito, limitado a 30 participantes, com inscrições até 20 de outubro. O público em geral pode inscrever-se através do email cdi@cm-ilhavo.pt ou pelo número de telefone 234 092 496. Os professores devem inscrever-se através do website https://www.cfaecivob.cfae.pt/.