Festival gastronómico “Vamos aos Cricos” regressa de 29 de março a 4 de maio

O “Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico de Produtos da Ria” está de volta aos restaurantes e cafés do Município de Ílhavo, de 29 de março a 4 de maio, enquanto aposta do Município de Ílhavo na promoção da economia local e consumo dos produtos frescos da Ria.

A Ria de Aveiro atravessa, em vários pontos, o Município de Ílhavo, e nas suas águas salgadas e pouco profundas está o habitat perfeito para os bivalves, de qualidade ímpar – o crico (ou berbigão), o mexilhão, a navalha (longueirão ou lingueirão), a amêijoa, o choco e a ostra. São, por isso, muitas as famílias do Município de Ílhavo que se dedicam a esta atividade artesanal, que tem passado de geração em geração. Atualmente, existem cerca de um milhar de mariscadores licenciados na Ria.

Celebrando este património biológico e alimentar, o “Vamos aos Cricos” cumpre, assim, os objetivos de promoção da gastronomia local; de estimulação dos circuitos curtos e legais da economia local; bem como o consumo destes produtos frescos no município, em especial nos restaurantes e cafés, que incluem no menu um conjunto de pratos ou petiscos com estes produtos como ingrediente principal. As experiências gastronómicas e os estabelecimentos aderentes podem ser consultados em visitilhavo.pt.

As experiências gastronómicas são complementadas com um programa de atividades culturais e desportivas. No dia 13 de abril, domingo, às 9h30, realiza-se a iniciativa “Vamos aos cricos com quem sabe!”. Em pleno Canal de Mira, um dos mariscadores da Ria de Aveiro, e associado da APARA, descreve as espécies de bivalves da Ria, explica como e quando se apanham, quais os tamanhos mínimos e fala sobre este modo de vida tão tradicional da Ria de Aveiro e as suas gentes. A atividade, para maiores de 12 anos, tem inscrição gratuita, bastando enviar email para turismo@cm-ilhavo.pt.

O programa inclui, também, o “ExperimentaRia”, entre 9 a 13 de abril – cinco dias de atividades promovidas pelos parceiros da Estação Naútica do Município de Ílhavo, com palestras, exposição de barcos, surf, SUP, surfskate, workshop de pesca desportiva, visitas orientadas, showcookings, entre outras atividades.

No Museu Marítimo de Ílhavo, no dia 26 de abril, às 16h, Carlos Graça, do Restaurante Clube de Vela, realiza uma Oficina de Cozinha e, uma hora depois, há uma “Conversa de Mar”, com Anabela Valente, mariscadora e pescadora artesanal, sobre o tema “Pesca tradicional e aquacultura: uma visão inovadora”.

O “Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico de Produtos da Ria” é promovido pela Município de Ílhavo, em parceria com a APARA – Associação de Pesca Artesanal da Ria de Aveiro.

Estabelecimentos aderentes:

A Praia do Tubarão (Costa Nova)

Bronze Seafood Lounge Bar (Costa Nova)

Café Farol (Praia da Barra)

Canastra do Fidalgo (Costa Nova)

Clube de Vela (Costa Nova)

Duna do Meio (Costa Nova)

Estrela do Mar (Gafanha da Nazaré)

Faros Gourmet (Praia da Barra)

Marisqueira da Costa Nova (Costa Nova)

Marisqueira da Barra (Praia da Barra)

O Gafanhoto (Gafanha da Encarnação)

Peixe na Costa (Costa Nova)

Praia do Farol (Praia da Barra)

Sétimo Beach Club (Praia da Barra)

Traineira (Gafanha da Nazaré)