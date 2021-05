Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro vai ter novo diretor

O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro vai ter um novo diretor. O concurso para diretor já foi publicado no Diário da República, terminando o prazo para apresentação de candidaturas na próxima semana.

Ao que o Jornal da Bairrada apurou, a atual diretora do AEOB, Júlia Gradeço, não se deverá recandidatar, em virtude de estar para breve o seu pedido de aposentação.

Recorde-se que Júlia Gradeço foi vice-presidente do então Conselho Diretivo no ano letivo de 2001/02, sendo presidente do Conselho Executivo no ano seguinte, passando depois a diretora do Agrupamento de Escolas até aos dias de hoje.

O aviso para o concurso pode ser consultado aqui.