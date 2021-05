Autárquicas: Movimento Mais e Melhor apresenta candidatura à Mealhada

Foi apresentado este sábado, em Santa Luzia (Mealhada), o Movimento Independente Mais e Melhor com o objectivo de formalizar a candidatura aos órgãos autárquicos do Concelho da Mealhada.

O projecto, liderado por António Jorge Franco, ex-vereador municipal e ex-presidente da Fundação da Mata do Buçaco, é, segundo o mesmo, “um movimento de cidadãos empenhados e unidos, com o objetivo de ser uma alternativa dinâmica e empreendedora para o concelho Mealhada”.

A equipa, constituída por pessoas com diferentes ideologias políticas, tem como desígnio “fazer mais e melhor pelo Concelho da Mealhada”. No discurso de apresentação, António Jorge Franco foi taxativo ao afirmar que, “pode-se fazer mais e melhor, no que respeita a inovação, a prosperidade, a sustentabilidade e ao empreendedorismo, tornando o concelho da Mealhada mais atrativo para os de fora e, simultaneamente, dar melhor qualidade de vida aos que nele vivem”.

Tendo por base os recursos e as potencialidades do concelho, desde a sua localização estratégica, à boa acessibilidade, infraestruturas e a uma malha empresarial capaz e dinâmica, o movimento propõe-se, “através da ética, do trabalho e do rigor, alavancar e catapultar o Concelho para o patamar que merece, tornando-se num hub da região atlântica da Península Ibérica”.

Este movimento aponta como “linhas mestras” a “inovação, prosperidade, sustentabilidade e empreendedorismo”.

Por fim, e antes de apresentar os restantes membros da equipa, António Jorge Franco deixou uma mensagem em nome de todos: “O que nos move é o bem comum da nossa comunidade e não quaisquer interesses pessoais ou partidários. Sobretudo, move-nos a nossa responsabilidade enquanto cidadãos empenhados, que sentem poder ser úteis à comunidade”.

Carlos Cabral é candidato à Assembleia Municipal

Depois de muitos anos afastados das lides políticas, Carlos Cabral, ex-presidente da Câmara durante quase 2 décadas, decidiu regressar e abraçar o projecto enquanto cabeça de lista para a Assembleia Municipal, por “acreditar que se trata de um projecto que irá primar pela honestidade, dedicação e confiança num futuro construído por todos e para todos”, refere nota do movimento.