Autárquicas: PSD aposta em Bruno Seabra para Junta de Oiã

Oliveira do Bairro

Bruno Seabra, que há quatro anos foi cabeça de lista do PSD à Junta de Oiã, volta a ser a aposta do partido para as próximas autárquicas.

Tem 46 anos, natural de Angola e residente em Malhapão. É enólogo de profissão. Formou-se em Castelo Branco em Engenharia de Ciências Agrárias, onde iniciou o seu percurso na Enologia.

Liderou o departamento de Desporto na associação de estudantes. Profissionalmente, a sua vida teve início em Figueira Castelo Rodrigo, na Quinta das Fontaínhas e aos 26 anos regressou à Bairrada, para assumir o cargo de diretor de enologia nas Caves Borlido, em Sangalhos. Em 2002, fixou a sua residência em Malhapão Rico, altura em que integrou um projeto nas Caves da Montanha.

Foi presidente da direção da Associação dos Amigos de Malhapão (ADAMA), sendo agora presidente da Assembleia.

O seu percurso no PSD começou em 2013, na lista de Sérgio Lopes, para a Junta de Oiã. Em 2016 assumiu a candidatura a presidente da Junta de Oiã pelo PSD.

