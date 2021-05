Autárquicas: PSD avança com Luís Ruivo para a Junta da Palhaça

Luís Ruivo é o candidato do PSD à Junta de Freguesia da Palhaça, para as próximas autárquicas, anunciou o partido.

Luís Ruivo tem 37 anos, natural da Palhaça, é Técnico de Contabilidade. O seu percurso associativo e desportivo começou desde cedo, como atleta, no IPSB, União Desportiva de Bustos e Atómicos.

É atleta da ADREP há 20 anos e desde 2009 que faz parte dos órgãos sociais, sendo atualmente presidente da direção.

É membro do Conselho Municipal de Segurança desde 2019, em representação da ADREP.

O percurso político do candidato iniciou-se na Juventude Social Democrata, foi presidente do Núcleo Residencial da JSD da Palhaça em 2009, presidente da Comissão Política Concelhia da JSD de Oliveira do Bairro e membro da Comissão Política Secção PSD de Oliveira do Bairro por inerência entre 2009 e 2013.

A nível autárquico, foi secretário da Assembleia de Freguesia da Palhaça e membro da Assembleia Municipal. Atualmente, integra a Assembleia de Freguesia da Palhaça.