Câmara de Águeda entrega Rua do Parque renovada e novo trilho pedestre em Aguada de Cima

Obras foram realizadas na sequência de propostas vencedoras do Orçamento Participativo.

“A dinâmica da Câmara tem sido muito grande, sobretudo ao nível de realizações e obras”, contatou Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, na entrega à população mais duas obras resultantes de propostas vencedoras do Orçamento Participativo (OP): o empedramento e arranjo de passeios da Rua do Parque; e o Trilho dos Moinhos.

O arranjo da Rua do Parque, num investimento de 30.357,11 euros, incluiu o empedramento da rua, a construção de passeios, a criação de condutas para águas pluviais e os arranjos necessários ao alinhamento da rua.

A outra obra, resultante de uma proposta vencedora do OP, foi o Trilho dos Moinhos, que também foi entregue aos proponentes e população. Com um investimento de 41.205 euros, este trilho tem 6,6 quilómetros, iniciando e terminando no Parque do Sabugueiro.

Na ocasião, o edil referiu-se ao arranjo da Rua do Parque como “uma intervenção há muito ansiada e necessária”, reiterando a importância da parceria que, neste e noutros casos, é estabelecida com as Juntas de Freguesia (JF) para a execução de obras de pequena monta”.

Sobre o Trilho dos Moinhos, Jorge Almeida frisou tratar-se de de “um projeto de cidadania”. Os proponentes, para além de terem proposto a obra no âmbito do OP, ajudaram na execução do projeto.

“Estamos contentes por termos concretizado este projeto. Esta obra só foi possível realizar pelos votos de todos e por uma equipa fantástica, que fez isto por carolice aos fins de semana”, declarou um dos proponentes, agradecendo o contributo de todos os seus companheiros nesta empreitada, bem como aos proprietários dos terrenos que cederam passagem.

Obras na freguesia de Aguada de Cima

Jorge Almeida realçou ainda que, para além destas, “há muitas outras obras concluídas, lançadas, para começar e em curso em todo o concelho” e que são a evidência da dinâmica que a Câmara tem implementado. “Apesar deste tempo de pandemia que nos levado metade do mandato, mantemos este ritmo muito elevado de obras no concelho”, disse.

No que à freguesia de Aguada de Cima diz respeito, lembrou a construção em curso do posto médico, uma obra financiada a 100 por cento pela Câmara Municipal, que espera conseguir, entretanto, alguma comparticipação financeira para a sua execução, mas também a empreitada da pavimentação da Rua da Canada, e a Rua do Marnel e outras que serão pavimentadas a curto prazo. “Estamos a trabalhar ativamente para continuarmos nesta senda de progresso que Aguada de Cima e o concelho bem merecem”, concluiu.