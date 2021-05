Câmara Municipal de Anadia não sabe como vai cobrar multas de estacionamento

As competências [de fiscalização do estacionamento nas vias e espaços público e da instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo] foram transferidas automaticamente, a 1 de janeiro deste ano, do Estado para os Municípios.

Depois de o Município de Anadia ter rejeitado assumir todas as transferências de competências do poder central, a verdade é que se vê agora a braços com uma situação, no mínimo, insólita e que já está a causar muitas dores de cabeça, mesmo antes de se concretizar. Falamos das multas relativas às contraordenações de trânsito relacionadas com estacionamento.



Ao JB, a edil anadiense, Teresa Cardoso, confirmou que “desde o dia 1 de janeiro de 2021 esta seria uma das competências que passaria tacitamente para a câmara municipal”, embora esta não saiba como vai cobrar coimas por estacionamento, abusivo ou indevido, passadas pela GNR, uma vez que a autarquia não tem acesso ao Sistema de Contraordenações de Trânsito (SCoT), da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), porque esta plataforma não está ainda disponível, “uma vez que a entidade está a proceder à sua adjudicação”, avança a JB a autarca anadiense.



Ainda assim, na página desta entidade (ansr.pt) é indicado que os processos de contraordenação por infração leve de estacionamento proibido, indevido ou abusivo passaram a ser da responsabilidade do Município da área onde se verificam.

