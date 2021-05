Candidaturas ao concurso para jovens empreendedores abertas até ao dia 31 de maio

O concurso é promovido no âmbito do Programa Municipal de Apoio Extraordinário ao Tecido Social e Económico “Anadia Estamos Juntos e Juntos Recuperamos”.

As candidaturas ao 1.º Concurso Municipal Jovens Empreendedores, criado pela Câmara Municipal de Anadia, podem ser apresentadas até ao próximo dia 31 de maio. Com o objetivo de estimular o espírito de dinamismo e de iniciativa nos jovens, promovendo o seu empreendedorismo, a iniciativa é dirigida a jovens empreendedores, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, residentes no concelho de Anadia.

A autarquia anadiense pretende com este concurso promover a angariação de ideias e de projetos empreendedores em determinadas áreas de atividade, os quais devem demonstrar a sua exequibilidade prática e o potencial económico do projeto em questão.

Serão considerados elegíveis os projetos focados nas áreas da Economia ambiental, Tecnologia informática e digital, e Inovação social. As candidaturas podem ser apresentadas em nome individual ou em grupo, desde que não exceda o número de cinco elementos. As ideias a concurso deverão ser inovadoras, exequíveis e apresentar vantagens competitivas e de interesse económico, valorizando-se o caráter de inovação e diferenciação, bem como o potencial interesse para o desenvolvimento da comunidade onde se insere.

Os projetos serão avaliados de acordo com o grau de inovação da ideia, exequibilidade da ideia, resposta a uma necessidade identificada/problema detetado e impacto económico.

Aos vencedores será atribuído um prémio pecuniário no valor de 2.500 euros e caso criem empresa para o desenvolvimento e prossecução do projeto, terão ainda a possibilidade de alojamento na incubadora municipal do Curia Tecnoparque, pelo período de um ano, bem como o direito aos demais serviços de apoio a prestar pelo GAEE – Gabinete de Atendimento às Empresas e ao Empreendedor.