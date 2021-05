Bairrada tem atualmente 12 casos ativos. Vagos está a zero e Mealhada é o concelho com mais casos.

De acordo com as contas do ACeS do Baixo Vouga, na noite desta terça-feira o concelho de Vagos não tinha casos ativos de Covid-19.

Os mesmos números apontam três novos casos para Águeda, que estava a zero na passada sexta-feira. Anadia tem um caso ativo e Oliveira do Bairro tem dois casos neste momento.

A juntar às contas estão, também na Bairrada, mas no ACeS do Baixo Mondego, os dois casos ativos de Cantanhede e os quatro da Mealhada.