Eduardo Meireles bicampeão nacional e António Morgado dá cartas em Loulé

Foi um fim de semana em cheio para o desporto bairradino com um título nacional no Trail e vitória de um ciclista na Volta ao Concelho de Loulé Júnior. No futebol, o Anadia, com a vitória na Trofa, volta a sonhar com a Liga 2.

Eduardo Meireles, na foto, do Saca Trilhos Anadia, esteve em plano de evidência em Vila Nova de Paiva, ao sagra-se campeão nacional de Trail Ultra Endurance M60, o que acontece pelo segundo ano consecutivo.

António Morgado, do Clube de Ciclismo da Bairrada, não deu hipóteses na Volta ao Concelho de Loulé Júnior. O jovem ciclista venceu a classificação da juventude e dos pontos e, por equipas, o troféu veio também para a Bairrada.

Na fase de acesso à Liga 2, o Anadia alcançou preciosa vitória no terreno do líder Trofense por 1-0, mas, no outro jogo, o Pevidém continua a fazer história e recuperou a liderança ao vencer, também fora, o SC Braga B, por 1-0. Tudo em aberto.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro e Fermentelos venceram. Os Falcões venceram na Gafanha por 2-0 e os Pimpões em casa o Avanca por 3-2.

Na 1.ª Divisão Distrital, o Bustos foi derrotado em casa pelo Lobão por 2-0.

Na 2.ª Divisão, o Famalicão voltou a vencer em casa, desta vez o VN Monsarros por 1-0 e o Aguinense derrotou fora o Tarei com dois golos sem resposta.

No basquetebol e para a Proliga, o Sangalhos, em jornada dupla em casa, ganhou e perdeu. Venceu o Ginásio Figueirense por 104-71 e perdeu com o Desportivo da Póvoa por 77-68. Os objetivos dos sangalhenses no que toca aos playoffs do título continuam em aberto.