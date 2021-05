Educação Especial dá apoio a 263 alunos no Agrupamento de Escolas de Anadia

O Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA) é um dos maiores da região, mas também um dos que tem mais alunos (265) ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva.

Sala sensorial “ajuda imenso”

Sobre o trabalho realizado no AEA, a docente Paula Almeida, responsável pelo departamento de Educação Especial, dá conta de um dos espaços mais recentes e de importância maior para trabalhar estes alunos com necessidades educativas especiais.

Trata-se de uma sala sensorial, ainda longe de se tornar a tão desejada Sala Snoezelen: “ainda nos faltam alguns elementos importantes”, admite, embora prefira realçar as conquistas que este espaço tem alcançado no dia-a-dia, ajudando alunos muito especiais, provenientes não só do concelho como dos municípios limítrofes.

É na escola sede do AEA que está instalada. O espaço foi recentemente elogiado por Inês Ramires, Secretária de Estado da Educação, aquando da sua passagem pela Escola Básica e Secundária de Anadia (EBSA). De facto, é um espaço único “que estimula a criança cognitiva e fisicamente, mas também ao nível pessoal”, frisa a docente, clarificando que “quando um docente se apercebe de que um destes alunos está mais agitado encaminha-o para aqui onde os conseguimos estabilizar e dar-lhes tranquilidade”.

Neste espaço, uma terapeuta ocupacional do Centro de Recursos para a Inclusão da CERCIAG ajuda, duas vezes por semana, os alunos que aqui precisam de vir. Nos restantes dias, é a própria Paula Almeida que faz essa substituição neste importante apoio.

Embora recorde o esforço do AEA na aquisição de material e recursos para esta sala, não deixa de lançar o apelo e desafio à comunidade (autarquia, empresas, particulares) para que ajudem a apetrechar ainda melhor este espaço porque “ainda nos faltam muitas coisas. Por exemplo, só este colchão de água quente custou 2 mil euros”, salienta.

