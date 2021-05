Misericórdia de Oliveira do Bairro retrata em livro 100 anos de existência

A Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro vai apresentar, no próximo dia 5 de junho, pelas 15h, no Quartel das Artes, o livro comemorativo dos seus 100 anos de existência, da autoria do escritor oliveirense Armor Pires Mota.

A apresentação da obra será feita pelo historiador Amaro Neves.

De acordo com a provedora da Santa Casa da Misericórdia, Leontina Novo, “o livro reflete a vida e obra nos 100 anos de existência da Misericórdia”.

“É importante relembrar o passado e registá-lo para memória futura. É essencial viver o presente com todos os desafios que, no dia a dia, nos batem à porta. É fundamental preparar o futuro”, afirma a provedora, orgulhosa pelo livro que será apresentado.

Para Leontina Novo, “este livro reveste-se de extrema importância porque dá memória a todos aqueles – desde anónimos, colaboradores, beneméritos, mesas administrativas – que, ao longo destes 100 anos, ajudaram a construir esta obra tão importante para a sociedade”.

A provedora explica ainda que, com este livro, “é nosso objetivo que a memória destas pessoas que deram tanto de si, não se perca com o passar dos anos”. Daí que a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro apele à presença dos irmãos e amigos da instituição neste momento importante da sua vida.

Todos os interessados, poderão efetuar a sua inscrição pelo telefone 234 730 400 (9h às 18h) ou pelo email geral@misericordiaob.pt.

Esta necessidade de inscrição prende-se com a situação pandémica que se vive e pelo escrupuloso cumprimento das normas de segurança e lotação do Quartel das Artes.