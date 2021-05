Munícipes fazem vídeo promocional do Concelho da Mealhada

A Câmara da Mealhada vai apresentar, dia 14 de maio, às 21h, no Cineteatro Messias, o novo vídeo promocional do Município, um produto feito, em todo o processo, desde a composição da música aos figurantes, edição e realização, por pessoas que residem no concelho. É um instrumento de promoção, de publicidade, mas que reflete com autenticidade o território, as suas gentes, cultura e tradição.

O vídeo, de cinco minutos, passará a estar disponível em diversas plataformas digitais, tanto do Município como de outras entidades (o maior jornal diário nacional vai também disponibilizá-lo durante um ano), funcionando como um convite, uma porta de entrada, ao concelho da Mealhada. Nele, estão todas as freguesias, estão a riqueza das coletividades e o artesanato, estão a gastronomia e os vinhos – com a tónica nas “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada: Água, Pão, Vinho e Leitão” -, a beleza natural e arquitetónica, as infraestruturas desportivas, o Carnaval e a paisagem do concelho, com destaque para a Mata Nacional do Bussaco. E estão as pessoas. Músicos, desde logo Francisco Saldanha, que compôs a música original “Encontros”, a fadista Edna Costa, entre tantos outros, como Beatriz Cortesão, uma jovem que toca harpa e estuda música em Milão, mas fez questão de participar. Estão padeiras, bailarinas, artesãs, atletas, estão os restaurantes representados na sua gastronomia e as caves, nos seus vinhos. Estão horas, muitas horas de boa vontade de mais de uma centena de pessoas envolvidas, quer a dar a cara, quer nos bastidores, em dias de gravações dificultadas pelo contexto de pandemia e pelas condições meteorológicas.

“A ideia foi mostrarmos o nosso concelho sem recorrer a agências de publicidade. Queríamos ser o mais autênticos possível e creio que conseguimos dada a riqueza que temos, de pessoas, de atividades, de território. Tenho consciência de que estes cinco minutos refletem um trabalho de meses, que contou com a mobilização e boa vontade de toda a esta gente e, por isso, tenho que agradecer a todos esta contribuição para levar mais longe a nossa terra”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

O trabalho final será disponibilizado publicamente, depois da apresentação aos participantes, no dia 14 de maio, no Cineteatro Messias, na Mealhada.