Oliveira do Bairro passa a ser “Município Amigo do Desporto”

O Município de Oliveira do Bairro recebeu o galardão que assinala a sua adesão ao programa “Município Amigo do Desporto”, que reconhece o trabalho já realizado e a estratégia para o futuro nas áreas desportiva e da atividade física.

O programa está assente em quatro pilares fundamentais, a formação, a partilha de boas práticas, onde a autarquia pode encontrar oportunidades de melhoria com base no que outros municípios estão a concretizar, os reconhecimentos (prémios anuais que identificam as melhores intervenções em várias categorias) e o trabalho em rede.

Das várias vantagens que Susana Martins, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, encontra na adesão ao programa, a autarca destaca “a que vai permitir aos colaboradores, treinadores e técnicos de exercício físico que habitem ou exerçam funções no concelho, nomeadamente os das nossas associações desportivas, terem acesso gratuito às formações de que necessitam para a renovação das suas cédulas profissionais.”

Na cerimónia de entrega do galardão e da bandeira do programa, onde esteve também presente Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, o coordenador do programa “Município Amigo do Desporto”, Pedro Mortágua Soares, defendeu que “a entrada de Oliveira do Bairro neste programa reflete o trabalho que tem realizado nas áreas do desporto e da atividade física e o seu compromisso de implementar um conjunto de ações de melhoria na sua intervenção”.

O programa “Município Amigo do Desporto” conta já com a participação de cerca de metade dos municípios portugueses, constituindo-se como “um grupo de partilha de boas práticas, de benchmarking, de formação e de networking em relação ao modelo dos municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo”.

O programa tem como missão “monitorizar, reconhecer e divulgar as boas práticas de intervenção, no âmbito municipal, do desenvolvimento de práticas que potenciem a atividade física regular e o desenvolvimento desportivo português, partindo das práticas implementadas por cada município aderente ao programa”.