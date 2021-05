Polícia: Cinco detidos na região por tráfico de droga

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda, deteve cinco homens, com idades compreendidas entre os 24 e os 36 anos, por tráfico de estupefacientes, no distrito de Aveiro.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de um ano, os militares da Guarda deram cumprimento a dez mandados de busca, seis domiciliárias e quatro em veículos, nos concelhos de Anadia, Águeda, Oliveira do Bairro e Albergaria-a-Velha, que culminaram com esta detenção no passado dia 5 de maio

Nesta ação, a GNR apreendeu culminou com a apreensão do seguinte material uma espingarda de calibre 12, uma pistola de calibre 6,35, assim como 327,5 doses de cocaína, 4,4 doses de haxixe, 1,56 doses de liamba, 68 cartuchos de calibre 12, 1.557 euros em numerário, três veículos ligeiros, um ciclomotor, um velocípede elétrico, seis telemóveis, três computadores e vários objetos utilizados no corte e no acondicionamento de produto estupefaciente.

Os detidos foram constituídos arguidos e foram presentes , no dia 7 de maio, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Aveiro.

No decorrer da ação foram ainda constituídos arguidos uma mulher de 47 anos e dois homens de 30 e 47 anos.

Esta ação contou com o reforço de militares da estrutura da investigação criminal do Comando Territorial de Aveiro, do Destacamento de Trânsito (DT) de São João da Madeira e Aveiro e do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro.