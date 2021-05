Praias da Vagueira e Areão reconquistam Bandeira Azul

É a 33.ª Bandeira Azul para a Praia da Vagueira e a 14.ª para a Praia do Areão.

As Praias da Vagueira e do Areão foram, mais um ano, distinguidas com Bandeira Azul, que se traduz numa garantia de segurança e qualidade ambiental para os banhistas.

É a 33.ª Bandeira Azul para a Praia da Vagueira e a 14.ª para a Praia do Areão, que assim provam que, mais uma vez, cumpriram todos os critérios e requisitos necessários, nomeadamente: Informação e Educação Ambiental; Qualidade da Água; Gestão Ambiental e Equipamentos e Segurança e Serviços. A atribuição deste galardão é da responsabilidade da Associação Bandeira Azul.

A Época Balnear, nas praias do município de Vagos, tem início a 10 de junho e prolonga-se até dia 19 de setembro. Este ano, mantém-se a necessidade de cumprir todas as normas associadas ao combate à Covid-19, definidas pela Direção Geral de Saúde.

372 praias do país com Bandeira Azul

A Associação Bandeira Azul da Europa anunciou 372 praias, 16 Portos de Recreio/Marinas e 11 Embarcações Ecoturísticas galardoadas com Bandeira Azul, pelo Júri Internacional, em 2021, o que significa um aumento de 12 Bandeiras Azuis em relação a 2020. Durante a próxima época balnear vão poder hastear a Bandeira Azul mais 12 praias, menos 2 marinas e mais 2 embarcações de ecoturismo. Estes resultados fazem com que Portugal, entre os 53 países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul, se mantenha no 6.º lugar, considerando o número total de Bandeiras Azuis atribuídas.

O tema escolhido para o Programa Bandeira Azul 2021 é “Recuperação de Ecossistemas”, tema que a Associação refere como incontornável, considerando que a degradação dos ecossistemas tem um impacto direto no bem-estar de cerca 3,3 mil milhões de pessoas, de acordo com a Assembleia Geral das Nações Unidas, que declarou 2021-2030 como a Década das Nações Unidas para a Recuperação dos Ecossistemas.