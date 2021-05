Próximo verão poderá trazer temperaturas acima do normal

O Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo acredita que o próximo verão será mais quente que o normal, com uma vaga de calor com temperaturas acima dos 40 graus.

O calor extremo, que terá maior incidência entre junho e agosto, poderá ser sentido, para além de Portugal, em Espanha, Itália e França.

Sobre o assunto e em declarações à TSF, Carlos Pires, especialista em clima da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, indica que ainda não é possível prever os dias exatos em que as temperaturas serão mais elevadas, mas aponta como certo que os países do sul da Europa, como Portugal (mas, principalmente, Espanha e Itália) vão sofrer com o calor.

“Vai haver uma anomalia da média trimestral, cerca de um grau e meio. Pode haver algumas vagas de calor. Esperam-se temperaturas acima dos 40 graus durante alguns dias”, explicou o especialista.