Animação de verão no Luso com programação até final de setembro

O programa de animação de verão na vila termal do Luso teve início a 14 de julho e vai prolongar-se até 29 de setembro, apresentando aos residentes e visitantes uma panóplia de atividades que vão da música ao teatro, das feiras temáticas à animação infantil, das visitas guiadas e atividades de saúde e bem-estar à Feira do Mel e do Pão, da Feira da Guerra Peninsular à Recriação da Batalha do Bussaco.

O programa começou com o espetáculo “Violino La Mouche”, no passado domingo à tarde, mas, até dia 29 de setembro, muito há para ver, ouvir e usufruir no Luso. A diversidade é a tónica de um programa desenhado em conjunto pela Câmara Municipal da Mealhada, Junta de Freguesia do Luso e associação Aquacristalina, que procura ter uma “oferta cultural diversificada, distintiva e capaz de atrair novos públicos”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente e vereadora do Turismo e da Cultura do Município da Mealhada.

“É inegável que o Luso é, dentro do nosso território, a freguesia mais turística e, por isso, ao delinearmos o programa de animação do verão, temos de ter presentes duas realidades: a de quem nos procura como destino, funcionando como complemento à oferta termal e de saúde e bem-estar, e a dos residentes de todo o concelho, que aqui conseguem aceder a momentos de lazer e cultura de forma gratuita. É um investimento avultado do Município e que reflete propostas para todas as idades e que correspondem a várias sensibilidades artísticas e culturais”, destaca a autarca.

Depois de Violino La Mouche, as propostas para os fins de semana de julho integram performances de circo, dança e animação infantil.

Agosto concentra a maior parte das atividades, destacando-se o circuito artístico “Em Casa como na Rua, com micro espetáculos a decorrerem nas ruas, chalés ou espaços emblemáticos da vila, dia 4, e a Feira do Mel e do Pão, de 15 a 18, realizada em parceria com a Associação de Apicultores do Litoral Centro, que traz à vila o mel das encostas do Bussaco e de outras serras, o pão tradicional das padarias e muitas outras iguarias tradicionais. Ainda em agosto, para dia 23 está programado um inigualável espetáculo de jazz, com Marcelo do Reis “Flora”, e, para 25, a “Lago de Luso Sunset Party”, com atividades para toda a família.

Setembro começa com a Feira das Letras, com escritores, livros e contos no Luso, logo no primeiro dia do mês. Conta ainda com o Dia da Tranquilidade, no dia 15, com propostas de saúde e bem-estar no Parque do Lago do Luso e muitas outras iniciativas de bem-estar e felicidade. Porque é o mês das comemorações da Batalha do Bussaco, que se assinala a 27 de setembro, as Invasões Napoleónicas estão em destaque, seja com a Feira da Guerra Peninsular, dias 22 e 23, seja com a recriação histórica que, este ano, o território Mondego Bussaco desenvolverá com centenas de recriadores nacionais e internacionais, dias 27 e 28 de setembro.

Programa

Julho

20 julho

21h30 l Fonte S. João l Mr Milk Performance com Fogo l Circo Fogo & malabarismo

21 julho

15h30 l Fonte S. João l Gincana Infantil P8 Animação

27 julho

15h30 l Fonte S. João l Circo Mr Palito & Mozzarella

28 julho

15h30 l Fonte S. João l Dance With Heart – dança

Agosto

2 agosto

21h30 l Posto de Turismo de Luso-Bussaco – Luso by night Miradouros – Visita guiada

3 agosto

10h às 18h l Alameda do Casino l Feira de Artes e Sabores

21h45 – Fonte de S. João l Kefalé

4 agosto

9h00 às 18h Alameda do Casino l Feira de Artesanato Urbano

16h l Alameda do Casino l Acordeão em Espetáculo

Convidado internacional/ Campeão Mundial: Alessandro Gaudio – Itália – Acordeão Diatónico.

Artistas Nacionais: Tiago Pirralho – Campeão Nacional e Ibérico (Coruche) e Rodrigo Maurício (Lourinhã)

10 agosto

9h às 18h l Alameda do Casino l Feira de Artesanato Urbano

21h15 l Ruas e chalés, Fonte, Lago, Escadinhas l Em casa como na rua – circuito artístico

11 agosto

10h às 18h l Alameda do Casino l Feira de Artes e Sabores

16h l Alameda do Casino l Surprise – Los Pepes Show – Novo Circo

14 agosto

21h l Alameda do Casino l Escola de Música AJCL

15 a 18 agosto

10h às 00h30 l Alameda do Casino l Feira do Mel e do Pão

15 agosto

15h l Amigos da Ramboia l animação de rua

21h30 l Palco Alameda l A história de uma abelha Cinema

16 agosto

10h30 l Posto de Turismo de Luso-Bussaco l Ir a banhos com Literatura l Visita-guiada

20h30 e 23h30 l Palco Fonte l Francisco Saldanha – música

21h30 l Palco Alameda l Los Cubariachis – música

17 agosto

20h30 e 23h30 l Palco Fonte l Synapse – música

21h30 l Palco Alameda l Edna – SER – fado

18 agosto

16h l Palco Alameda l Rancho Infantil das Serras de Ansião

23 de agosto

21h l Lago do Luso l Luso by night Butterflies | Atividade de Observação

22h l Marcelo dos Reis “Flora” – concerto de jazz

24 agosto

09h às 18h l Alameda do Casino l Feira de Artesanato Urbano

10h30 l Posto de Turismo de Luso-Bussaco l Luso de Emídio Navarro – Visita-guiada

21h30 l Luso l Percurso Histórico – Passeio Teatral

25 agosto

10h às 18h l Alameda do Casino l Feira de Artes e Sabores

16h l Palco Alameda l Batuque – samba

30 agosto

10h30 l Posto de Turismo de Luso-Bussaco l 100 anos de Turismo de Luso-Bussaco – Visita-guiada

31 agosto

16h às 00h30 l Parque do Lago l Sunset – Música + Animação Infantil

Setembro

1 setembro

10h às 18h l Alameda do Casino l Feira das Letras

16h | Alameda do Casino l Brava Raiz l contos/música popular

14 setembro

21h30 | Luso l Passeio Teatral

15 setembro

10h às18h | Parque do Lago l Dia da Tranquilidade

10h às 18h | Aulas de Yoga, Tai Chi, Taças Tibetanas; espaço infantil;

16h | Espiral Phi – música

22 e 23 setembro

10h às 00h30 l | Alameda, Fonte S. João

Adieu, Napoleão! – Feira Da Guerra Peninsular

22 setembro

14h30 | Tenda dos Saltimbancos l Teatro Dom Roberto l Marionetas

15h às 24h | Fonte S. João | Insuflável P8 e Área infantil “acampamento militar” | Animação Infantil

21h30 | Alameda l Contos na Eira l Folclore

23 setembro

14h30 às 18h00| Fonte S. João l Insuflável P8 + Área infantil ‘acampamento militar’ l Animação Infantil

15h30 | Ruas do Ludo l Gaiteiros Katembas

27 setembro

Luso e Bussaco l Comemorações da Batalha do Bussaco l Recriação Histórica da Batalha do Bussaco