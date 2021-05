Rali da Bairrada volta a animar o concelho de Vagos

Sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), a prova do Clube Automóvel do Centro, em parceria com a Câmara Municipal de Vagos, é, à semelhança do ano passado, a primeira pontuável para o Campeonato Centro de Ralis, Campeonato Nacional de Ralis GT, Campeonato Nacional de Ralis Clássicos e Desafio Kumho.

A animação começa no sábado, dia 29, com os habituais reconhecimentos das especiais (das 8h às 18h), verificações administrativas (das 8h às 22h) e verificações técnicas (das 8h30 às 22h30).

No dia seguinte, dia 30, o Rali da Bairrada tem a sua partida às 10h, junto ao Tribunal Judicial de Vagos, e contempla dupla passagem pelas especiais de Boco (8,24km) às 10h43 e 14h, Santo André (11,22km) às 11h21 e 14h41 e Vagos/ZIV (10,52km) às 12h04 e 15h24.