Vereadora critica ritmo de vacinação e Saúde responde com números

A vacinação contra a Covid-19 no concelho de Oliveira do Bairro está a dividir o poder político local e os serviços de saúde. Pegando nos números da vacinação, na última reunião de Câmara, a vereadora da Saúde, Lília Ana Águas, insurgiu-se contra o ritmo “lento” da operação no concelho. A saúde já contrapôs os números da autarca, apontando que Oliveira do Bairro até está acima da média nacional em termos de vacinação.

Naquela reunião, a vereadora pegou nos números da vacinação que tinha ao dispor – apontando que 9,6 por cento da população do concelho tinha duas doses de vacinas e cerca de 20 por cento uma dose – e considerou-os “muito abaixo do expectável”. “Não aceitamos estes números”, sublinhou, ressalvando que “isto não é política, é saúde pública”.

Reagindo às palavras da autarca, a pedido do JB, a equipa do Centro de Vacinação do Concelho (CVC) de Oliveira do Bairro, destaca que os números locais até estão acima da média nacional.

