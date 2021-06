Ambiente: Reciclagem aumenta 64,42% em Águeda

Entre 2017 e 2020, o volume de reciclagem recolhida no Concelho de Águeda aumentou 64,42%. Os números sobre os materiais recolhidos para reciclagem (que podem ser consultados em https://i4c.cm-agueda.pt) apontam que das 1.228,1 toneladas recolhidas em 2017, Águeda passou para as 2.019,28 toneladas em 2020.

A quantidade de resíduos recicláveis recolhidos em todo o Concelho de Águeda foi aumentando de uma forma consistente entre 2017 e 2020. Em 2017, foram recolhidas 1.228,1 toneladas de resíduos, entre vidro (740,68), papel/cartão (279,98) e embalagens (207,44), um valor que cresceu para as 1.562,02 toneladas em 2018 (842,82 de vidro, 463,29 de papel/cartão e 255,91 de embalagens). Já em 2019, foram recolhidas 1.821,13 toneladas (923,35 de vidro, 573,51 de papel/cartão e 324,27 de embalagens), atingindo um volume superior a duas mil toneladas (2.019,28) em 2020, dividido da seguinte forma: vidro (967,93), papel/cartão (639,59) e embalagens (411,76).

Deste modo, o crescimento é acentuado e cifra-se nos 64,42%, com o maior aumento, em relação a 2017, a verificar-se no papel/cartão, com 128,44%, seguindo-se as embalagens (98,50%) e o vidro (30,68%).

Também nos óleos alimentares, houve um aumento da quantidade recolhida, de 4.258 litros em 2017 para 7.203 litros em 2020 (66,82% de crescimento).

Os indicadores de reciclagem nos últimos três anos, relativamente a 2017, denotam que a recolha de papel/cartão quase que duplica (aumento de 99,58%) e que as embalagens e vidro também têm crescimentos significativos, de 59,39% e 23,04%, respetivamente.

Segundo a autarquia, o aumento consistente na recolha de resíduos recicláveis é fruto de uma aposta sustentada na sensibilização da população para a separação dos resíduos e na promoção de uma consciência coletiva para a importância da proteção do ambiente, bem como na adoção de medidas preventivas de sustentabilidade ambiental.

Neste sentido, “a Câmara Municipal de Águeda, no âmbito desta estratégia, tem desenvolvido um conjunto alargado e transversal de ações com vista a consolidar Águeda como um Município ecologicamente exemplar”. Entre as medidas tomadas, está o aumento do número de ecopontos completos no Concelho (de 164, em 2017, para 259 em 2020), bem como o alargamento da rede de recolha e a implementação do serviço de recolha de recicláveis porta a porta.

A Câmara de Águeda adquiriu também um compactador de papel/cartão e procedeu a uma maior afetação de recursos humanos à triagem e recolha/encaminhamento de resíduos.

Mais recentemente, o autarquia disponibilizou ao público uma máquina de recolha seletiva de resíduos, localizada no Mercado Municipal, sendo a primeira do género instalada na região. Desde que a máquina foi disponibilizada, a 25 de novembro de 2020, e até ao momento, foram recicladas/recolhidas nesta máquina 9.329 embalagens, entre plástico (6.041), vidro (2.499) e latas (789).

De referir ainda que a Câmara de Águeda disponibiliza um serviço gratuito de recolha de resíduos domésticos volumosos (monstros ou monos), bastando aos cidadãos solicitar a recolha através do número 800 203 197, para combinar o dia e a hora.