Apreensão de tabaco triturado no valor de 150 mil euros em Cantanhede

A GNR deteve um homem de 31 anos e apreendeu 389 quilos de tabaco triturado, no passado dia 20, em Cantanhede, informaram hoje as autoridades.

A operação da Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Acção Fiscal (DAF) de Coimbra, decorreu no âmbito de uma ação de patrulhamento de prevenção e combate à evasão e fraude tributárias na Autoestrada n.º 1 (A1). Os militares da GNR abordaram um veículo de mercadorias e durante a fiscalização foi possível verificar que a mercadoria transportada se tratava de um conjunto de caixas de papel e de sacos plásticos contendo cerca de 389 quilos de tabaco triturado, sem qualquer documento aduaneiro de acompanhamento, motivo que levou à apreensão do tabaco e do veículo.

O valor do tabaco apreendido ascende a 150 mil euros, sendo que a sua introdução no consumo teria causado um prejuízo ao Estado, em sede do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT) e do Imposto de Valor Acrescentado (IVA), superior a 82 mil euros.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Cantanhede.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito (DT) de Coimbra.