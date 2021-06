Biblioteca de Anadia: Vencedores dos concursos literários já são conhecidos

José Pedro Silva é o grande vencedor do concurso “Letra da Primavera”, com o poema “Isto não é uma carta de amor”.

Já são conhecidos os vencedores dos Concursos “Letras da Primavera” e “Ler & Aprender”, promovidos pela Biblioteca Municipal de Anadia (BMA).

Atendendo às circunstâncias atuais, derivadas da pandemia, este ano volta a não ser possível realizar a cerimónia presencial de entrega dos prémios, pelo que todos os premiados poderão levantar, de forma faseada, as respetivas distinções no balcão de atendimento da Biblioteca Municipal, a partir do próximo sábado, 3 de julho, entre as 10h e as 13h e das 14h às 17h.

O Concurso de Poesia “Letras da Primavera”, que vai na sua 13.ª edição, decorre, no âmbito da celebração do Dia Mundial da Poesia que se comemora a 21 de março. Recorda-se que os trabalhos estiveram expostos no átrio da biblioteca, de 17 de março a 17 de abril. Durante este período, os poemas foram avaliados e sujeitos a votação pelos visitantes. Os dez poemas mais votados foram, posteriormente, avaliados por um júri de três elementos, nomeado pela Câmara Municipal de Anadia, que selecionou os três vencedores desta edição, que receberão prémios pecuniários no valor de 100 euros (1.º lugar), 75 euros (2.º lugar) e 50 euros (3.º lugar).

O concurso literário “Ler & Aprender” (12.ª edição) é dirigido aos alunos de todas as instituições de ensino do concelho e tem como propósito promover hábitos de leitura e incentivar a escrita criativa. Os prémios monetários, no valor de cem euros, são atribuídos aos estabelecimentos de ensino e destinam-se à melhoria dos serviços prestados pelas bibliotecas escolares, ou seja, serão investidos na aquisição de fundo documental e de equipamentos diversos. Aos alunos vencedores são atribuídos certificados de participação e cheques-livro no valor de 25 euros.

“LETRAS DA PRIMAVERA”

1º “Isto não é uma carta de amor”, de José Pedro Silva; 2º “Na alma de quem voa… a poesia”, de Joaquim dos Santos; 3º “Prelúdios de Primavera”, de Carlos Silva

“LER & APRENDER”

1º CEB

Narrativo – “A discriminação”, de Raquel Santos (EB1 Vila Nova Monsarros)

Lírico – “A caixa de lápis”, de Laura Miguel (Colégio Nª Sra Assunção)

2º CEB

Narrativo – “Diário de Alice”, de Catarina Navega (EB Vilarinho do Bairro)

Lírico – “A Primavera”, de Francisco Rua (EB Vilarinho do Bairro)

3º CEB

Narrativo – “Memórias”, de Dinis Rosa (Colégio Nª Sra Assunção)

Lírico – “Quem me dera hoje…”, de Gonçalo Martins (Colégio Nª Sra Assunção)

Ensino Secundário

Narrativo – “Fragmentos de dor e amor”, de Nádia Bernardo (Escola Básica e Secundária de Anadia)

Lírico – “Vida”, de Maria Leonor dos Santos (Colégio Nª Sra da Assunção)

Ensino Adultos

Narrativo – “Maria e os seus sonhos de criança”, de Ana Paula Costa (Centro Qualifica)

Lírico – “Morrer para viver”, de Lídia Ruivo (Centro Qualifica)

CONTO GUSTAVO CAMPAR

1º CEB – “A menina que sonhava ser astronauta”, de Petra Martins (EB1 Moita)

2º CEB – “A magia dos livros”, de Jacinta Sebastião (EB Vilarinho do Bairro)

3º CEB – “A velha árvore sábia”, de Maria Lúcia Power (Escola Básica e Secundária de Anadia)

Secundário – “O poder do mundo dos livros”, de Ana Miranda e Bárbara Cerca (Escola Básica e Secundária de Anadia)