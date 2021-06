Câmara de Águeda disponibiliza serviço digital gratuito de informação

A Câmara Municipal de Águeda, através da Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA), disponibiliza a todos os cidadãos registados neste equipamento municipal um serviço digital inovador, que permite aceder gratuitamente e com um simples clique a diversos jornais e revistas, tanto nacionais como internacionais.

“A disponibilização deste serviço visa facultar a todos os munícipes inscritos na Biblioteca o acesso a informação atualizada de relevância nacional e internacional”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, salientando que esta iniciativa está alinhada com a estratégia municipal de implementação de medidas sustentáveis e acessíveis para todos.

Esta plataforma digital, denominada Pressreader, possibilita o acesso direto e integral a mais de 7.000 publicações periódicas de mais de 150 países e em mais de 60 línguas, através de um interface com várias funcionalidades, entre as quais, pesquisas por título, país, língua ou categoria e que agora está disponível para todos os utilizadores registados na BMMA.

No que diz respeito às publicações nacionais destacam-se o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, o Correio da manhã, o Record e ainda diversas revistas, tais como PC Guia, Men’s Health, Volta ao Mundo, etc..

Entre as publicações internacionais estão, entre outros, o Washington Post, The Guardian, o El País e o The Observer.

Para aceder a este serviço, conforme mencionado anteriormente, é necessário estar registado como utilizador da BMMA, sendo que com o “login” e “password” da biblioteca, o cidadão pode aceder ao Pressreader, descarregando a app para dispositivos móveis ou, então, utilizando o site www.pressreader.com.

Se ainda não é utilizador registado na BMMA, pode inscrever-se no edifício da biblioteca, na Avenida 25 de Abril, em Águeda, nos seguintes horários: segunda-feira, das 13h às 19h; terça a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 19h; e sábados, das 10h às 12h30.