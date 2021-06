Cantanhede: Petição pública exige reabertura da Consulta Aberta

Diagnóstico exaustivo sobre o funcionamento de alguns serviços de saúde no concelho resultou numa petição pública a reclamar a reabertura da consulta aberta, situação que mereceu os votos favoráveis da bancada do PSD e dos deputados municipais do PS e da CDU.

A Assembleia Municipal de Cantanhede aprovou, por unanimidade, a realização de uma petição pública a reclamar a reabertura da consulta aberta no concelho. A iniciativa foi desencadeada na sequência do diagnóstico exaustivo apresentado por Helena Teodósio sobre a situação de “extrema fragilidade em que estão a funcionar alguns serviços de saúde do concelho e mereceu os votos favoráveis da bancada do PSD e dos deputados municipais do PS e da CDU.

No documento, a autarca diz que não se conforma com “a falta de respostas do Ministério da Saúde” às reiteradas interpelações que fez “para serem urgentemente resolvidos os graves problemas há muito identificados” e lamenta a “indiferença da tutela face às posições tantas vezes assumidas”, o que a obriga “a insistir, mais uma vez, em reivindicar mais e melhor saúde para os munícipes, pelo menos a um nível que não seja atentatório dos direitos e da dignidade das pessoas, como acontece agora”.

Helena Teodósio lamenta o que interpreta como “uma desconsideração intolerável do Ministério da Saúde para com os munícipes deste concelho, ao ter deixado de cumprir o protocolo que celebrou em 24 de fevereiro de 2007 com esta autarquia”, já que terá sido com base nesse protocolo, proposto pelo então Ministro da Saúde, Correia de Campos, no âmbito da reforma da rede de urgências, que o Município de Cantanhede deu a sua anuência ao encerramento da urgência do Hospital Arcebispo João Crisóstomo, “confiando de boa-fé que a Consulta Aberta, entre as 8h e as 24h daria reposta adequada à procura – o que indicadores de afluência pareciam confirmar”, refere a autarca. E acrescenta: “É inaceitável que também esta tenha sido encerrada, muito antes da crise pandémica da Covid-19, sem que a Câmara Municipal de Cantanhede tenha sido ouvida”.

Para já, a Assembleia Municipal aprovou a realização de uma petição pública a enviar à Assembleia da República e ao Governo, tendo ainda manifestado o apoio a Helena Teodósio nas diligências que esta vier a tomar “para resolver o problema do encerramento da consulta aberta e outros que se arrastam há demasiado tempo”.

Helena Teodósio considera “chocante, absolutamente chocante, também o encerramento, por tempo indeterminado, da Unidade de Saúde Familiar “As Gandras”, devido à falta de técnicos administrativos, deixando os utentes das freguesias de Febres, S. Caetano e Vilamar e Corticeiro sem a assistência devida ao nível dos cuidados de saúde primários”.

No diagnóstico que a autarca apresentou à assembleia são referidas ainda questões como o incumprimento do protocolo de 2007 por parte da Administração Regional de Saúde relativamente aos postos de enfermagem, cujo funcionamento está a ser assegurado pela câmara e juntas de freguesia, e também o atraso na implementação do balcão do SNS 24, criado no âmbito de um protocolo celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde.