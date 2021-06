Casal angaria 4 mil euros para os Bombeiros de Cantanhede

O projeto levado a cabo por Beatriz Cortesão e pelo seu marido, Éric Gebert, a favor dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, resultou num donativo de 4.010 euros.

Ao longo de 44 dias (de 9 de abril a 24 de maio) o casal percorreu o país de Sul a Norte numa caminhada de 1118 quilómetros destinada a sensibilizar para a importância dos bombeiros voluntários de todo o país e a angariar fundos para os Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

Segundo as contas de Beatriz Cortesão e do seu marido, cumpriram uma média diária de 25,41 quilómetros, sendo que a etapa mais curta foi a realizada a 15 de maio, ligando Ançã a Cantanhede (12 quilómetros), e a mais longa realizou-se no dia seguinte, 16 de maio, ligando Cantanhede a Aveiro (37 quilómetros).

Os Bombeiros Voluntários de Cantanhede estão muito reconhecidos ao casal por todo o esforço e dedicação empreendidos neste projeto, bem como a todos os que colaboraram, através dos seus donativos, ou apoiando-os ao longo do percurso.

O valor apurado vai ser encaminhado para a aquisição de equipamento de proteção individual.