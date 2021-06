“CircoAGITado” em Águeda entre os dias 5 e 20 de junho

Evento vai decorrer durante três fins de semana no antigo Instituto da Vinha e do Vinho, Parque Botânico de Vale Domingos e Pateira (Espinhel).

A Câmara Municipal de Águeda promove, entre os dias 5 e 20 de junho, mais uma edição do CircoAGITado, que inclui espetáculos e aulas livres. O evento vai decorrer durante três fins de semana, começando já nos próximos dias 5 e 6, com várias atividades no exterior das antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), e continuando nos dias 12 e 13, no Parque Botânico de Vale Domingos, e nos dias 19 e 20, na Pateira, em Espinhel.

O Circo AGITado está de regresso. Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, sublinha que esta é uma iniciativa que atrai cada vez mais entusiastas e que resulta de “uma aposta estratégica do Município nas residências artísticas, apoiando a manifestação e expressão cultural de vários quadrantes, de artistas de várias nacionalidades que vêm a Águeda inspirar-se e criar”.

Águeda, acrescenta, tem se afirmado como “um concelho produtor de arte e cultura e este evento é uma das evidências disso mesmo”. Apesar de ser uma iniciativa de acesso livre, gratuito e aberto a todos, a lotação em cada evento é limitada, em respeito pelas normas definidas pela Direção-Geral de Saúde.

Para o primeiro fim de semana, no dia 5, no antigo IVV, estão previstas duas aulas livres, a primeira sobre equilíbrio e acrobacia (das 14 às 15h30) e a segunda sobre malabarismo (das 16 às 17h30). Seguir-se-ão dois espetáculos, o primeiro às 18 horas, intitulado “COVALÊNCIA”, pelo projeto Euphorika; e o segundo, às 21 horas, será “Zoom”, um espetáculo multidisciplinar.

No domingo, dia 6, entre as 11 e as 12h30, haverá uma aula livre de diabolo. Para a tarde, estão agendados três espetáculos: “Nha Identidade”, por Gaspar Ribeiro (14 horas), “In Loco”, pela Companhia Absurda (16 horas) e o multidisciplinar “Circo Leunam” (18 horas). O fim de semana terminará às 20 horas, com a exibição do filme documentário “Diabolo is a trip”.

Esta mesma programação repetir-se-á no fim de semana seguinte, nos dias 12 e 13, mas “ocupando” o Parque Botânico de Vale Domingos.

O CircoAGITado vai até à Pateira, em Espinhel, no terceiro fim de semana de junho. Para dia 19, a programação é semelhante aos sábados anteriores, com as duas aulas livres e o espetáculo “Covalência”. Este dia terminará, às 21 horas, com o espetáculo multidisciplinar “Cabaret AGITado”.

No domingo, haverá uma aula livre de diabolo, entre as 11 e as 12h30, e depois de uma outra aula, desta vez sobre slackine, das 14 às 15h30, será apresentado o espetáculo “In Loco”, pela Companhia Absurda, às 16 horas.

Caberá ao espetáculo multidisciplinar “Cabaret AGITado”, às 18 horas, na Pateira, encerrar o CircoAGITado deste ano.