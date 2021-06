Covid-19: Número de casos ativos continua a baixar em Águeda, Anadia e Cantanhede

Anadia e Mealhada são os concelhos com menos casos ativos nesta altura (2). Águeda baixou mas continua acima dos 20 casos.

O concelho de Águeda, que na semana passada chegou a ter 50 casos ativos de Covid-19, tinha ontem 26, referem as contas so ACeS do Baixo Vouga, reveladas esta terça-feira.

A descer em termos de infeções ativas está também os concelhos de Anadia, que passou de 8 para 2 casos, e Cantanhede, que há três dias atrás tinha 11 e agora está com 8, revelam dados também dos ACeS do Baixo Mondego.

Nos restantes municípios da Bairrada, Oliveira do Bairro passou de 2 casos ativos para 8 e Vagos tinha 4 e agora tem 6 casos ativos.

Quanto à Mealhada, que ao longo das últimas duas semanas não tinha registo de qualquer caso ativo, nas contas desta terça-feira surge com dois novos casos de infeção.