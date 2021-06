Covid-19: Número de casos ativos dispara em Vagos

Vagos é agora o concelho da Bairrada que inspira mais cuidado, com mais 20 casos ativos nos últimos cinco dias.

O concelho de Vagos tinha, ao fim do dia desta terça-feira, 41 casos ativos de Covid-19, mais 20 em relação ao passado dia 25, sendo agora o município bairradino que apresenta números mais preocupantes da pandemia, refletem os dados conhecidos do ACeS do Baixo Vouga.

No mesmo sentido, Águeda apresenta também um aumento de 14 para 22, Anadia tem 5 casos ativos nas contas de ontem (mais 3) e Oliveira do Bairro tem agora 15 (mais um).

No ACeS do Baixo Mondego, Cantanhede passou de 12 para 20 casos ativos e Mealhada tem agora 9 casos, mais dois em relação a 25 de junho.