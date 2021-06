Espetáculo infantil gratuito, em Anadia, marca Dia da Criança

O Município de Anadia vai assinalar o Dia Mundial da Criança, no próximo dia 6 de junho, com a oferta da peça de teatro infantil “João e o Pé de Feijão”. O espetáculo, com entrada gratuita, vai realizar-se no Cineteatro Anadia, em quatro sessões: 11h30, 14h30, 16h30 e 18h. Crianças dos 3 aos 10 anos são o público-alvo deste evento, que terá a duração aproximada de 50 minutos. Cada criança pode ser acompanhada por, no máximo, dois adultos.

O acesso ao Cineteatro Anadia será feito de acordo com as medidas de prevenção e segurança associadas à pandemia de Covid-19. A lotação do espaço está condicionada a 50% da capacidade da sala. Maiores de 9 anos terão, obrigatoriamente, de usar máscara no interior do Cineteatro.

“João e o Pé de Feijão” é um conto de origem inglesa, que retrata a aventura de um rapaz que vivia com a sua mãe e que, por não terem o que comer, decidem vender a vaca Malhadinha, único sustento da família. No caminho para a feira, mãe e filho encontram um feiticeiro que lhe oferece 5 feijões mágicos em troca da vaca. O jogo teatral desta história é lúdico e apelativo, sobretudo para os mais pequenos, que são transportados para o mundo cheio de imaginação.