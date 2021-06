Festim 2021 começa esta quinta-feira com salas cheias

O Festim regressa aos palcos em segurança e, este ano, com todos os concertos marcados para as 21h30, exceto os de Sílvia Pérez Cruz, que estão marcados para as 21h.

Sílvia Pérez Cruz (Catalunha, Espanha), Loyko (Rússia), SkilleR (Bulgária), Luar na Lubre (Galiza, Espanha), Yamandu Costa Encontro Ibero-Americano (Brasil, Argentina, Portugal) e Dhoad Gypsies of Rajasthan (Índia) são os grandes nomes que compõem o cartaz do Festim 2021, que arranca esta quinta-feira e decorre até 11 de julho.

O Festim regressa aos palcos em segurança e, este ano, com todos os concertos marcados para as 21h30, exceto os de Sílvia Pérez Cruz, que estão marcados para as 21h00. A cantora e compositora catalã abre o Festim a 17 junho, no Cineteatro Alba e, no dia seguinte (18) estará no CAA – Centro de Artes de Águeda, terminando a sua passagem pelo Festival a 19 junho, no CAE Sever do Vouga.

Com os três concertos praticamente esgotados, Sílvia Pérez Cruz é a atual grande voz da Península Ibérica para o mundo. Uma diva mundial, intérprete de estados de alma que tocam o seu público, assume-se como confluência de relações criativas, em tantos projetos, na sua impressionante carreira artística. Com vários álbuns aclamados e dois prémios Goya no currículo, a cantora e compositora catalã vai derreter o público do Festim, em três noites mágicas. Fulgurante e terna, Sílvia arrebata emoções a cada sílaba. Para ouvir de olhos fechados e pele de galinha.

O Festim é uma iniciativa da d’Orfeu AC com os nove municípios parceiros: Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Estarreja, Ílhavo, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da Feira. É apoiado pelo Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes, contando, nesta edição, com o apoio da AC/E – Acción Cultural Española (AC/E). O programa detalhado e bilheteira disponíveis em festim.pt.