Mais de 50 concelhos em risco muito elevado de incêndio

São mais de 50 concelhos do país que estão esta terça-feira em risco muito elevado de incêndio. São eles os distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Coimbra, Guarda, Viseu e Bragança, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos (18) de Portugal continental em risco elevado de incêndio.

Em termos meteorológicos, o IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade matinal no litoral oeste e aguaceiros, pontualmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo.

Já o vento será fraco a moderado, sendo forte nas terras altas. Há previsão para uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 15 graus Celsius (na Guarda) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 25 (em Faro) e os 37 (em Santarém).