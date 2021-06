Museu das Duas Rodas abre dia 22 de junho em Sangalhos

O Museu das Duas Rodas vai ser inaugurado no próximo dia 22 de junho, no Centro de Alto Rendimento de Anadia (Velódromo Nacional), em Sangalhos, evento que contará com a presença de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial.

Ao Jornal da Bairrada, Jorge Sampaio, vice-presidente da autarquia anadiense, explica que o museu está a ser ultimado e terá duas partes distintas, uma dedicada ao setor das bicicletas e uma outra direcionada para as motorizadas e motociclos.

O sangalhense Carlos Martins, filho de um antigo ciclista do Sangalhos D.C., é uma das pessoas que cedeu algum do vastíssimo espólio que foi guardando, com destaque para uma das suas motorizadas, restaurada, de 1988, autografada pelo seu fabricante – João Casal, à medida que os armazéns e as fábricas em Sangalhos foram fechando.

Notícia completa na edição impressa ou digital