Museu do Brincar leva magia de Vagos às escolas

O Museu do Brincar celebrou o Dia da Criança, no passado dia 1 de junho, no Pré-Escolar da Lomba e na Escola Básica da Quintã.

Para assinalar este dia tão especial, levaram-se alguns jogos tradicionais (Jogo da Pesca, Jogo do Galo, Jogo do Burro, Jogo das Tartarugas, Jogo da Macaca, Chancas, Andas, entre outros…) e houve também lugar a um espetáculo de magia, pelo mágico Jackas.

Esta atividade promovida pelo Museu do Brincar, de Vagos, contemplou a participação de 120 crianças e foi organizada em colaboração com a Associação de Pais das respetivas escolas.