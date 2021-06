PCP solidário com população da Vacariça contra fecho da extensão de saúde

João Louceiro, eleito do PCP na Assembleia Municipal da Mealhada, esteve presente esta segunda-feira na concentração organizada pela população da Vacariça em defesa do seu posto de saúde. “Por falta de recursos humanos, a direção da Unidade de Saúde Familiar (USF) Caminhos do Cértoma (Pampilhosa) publicou um aviso onde anuncia o encerramento do polo da Vacariça a partir de 14 de junho e durante os meses de julho e agosto. Esta situação é inaceitável. O PCP irá, nos próximos dias, interpelar o governo sobre esta situação”, acusa nota do partido.

Para o PCP, a falta de recursos humanos nas duas USF do concelho da Mealhada “é grave”. E recorda que a USF Caminhos do Cértoma já mereceu na parte do PCP várias intervenções a nível local, mas também ao nível da Assembleia da República. “Graças a esta intervenção foi possível aliviar um pouco a falta de assistentes operacionais. Mas este alívio está muito aquém do necessário como está à vista”.

João Louceiro defendeu que “o Governo deve dar uma atenção a esta situação. O quadro de pandemia não pode justificar tudo. A contratação de mais pessoal, e sobretudo pessoal administrativo é inadiável sob pena das populações se sentirem cada vez mais abandonadas”.

As críticas do deputado municipal são direcionadas também para o executivo municipal: “Ao contrário do que esta Câmara pretende, a solução deste problema passa pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde com mais meios humanos e não por qualquer delegação de competência nos municípios. Esta delegação seria uma via aberta para a privatização como se viu com a escola profissional”.