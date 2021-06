Projeto incentiva a reciclagem de resíduos em Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro celebrou, no passado sábado, 5 de junho, o Dia Mundial do Ambiente, com o início da implementação do projeto piloto “Separar para mais Poupar!”, que passou pela entrega de cartões de acesso a duas ilhas ecológicas.

As duas ilhas ecológicas incluídas no projeto estão localizadas na Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro, junto à antiga cadeia e à EB 2.3 Dr. Acácio de Azevedo.

Os cartões foram entregues aos moradores e estabelecimentos comerciais localizados nessa área, para que estes possam abrir os ecopontos referidos, depositando os seus resíduos.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal e responsável pelo pelouro do Ambiente, explica que “cada cartão está associado a uma pessoa, que poderá aceder à plataforma digital, disponível em http://residuos.cm-olb.pt/, de forma a consultar a informação detalhada do volume de resíduos que já depositou, dando origem a uma fatura mensal simulada”.

As duas ilhas ecológicas contempladas no projeto ficam agora disponíveis apenas para os munícipes com cartão. “Sem esse acesso”, adianta o autarca, “não será possível fazer o depósito dos resíduos”.

O projeto “Separar para mais Poupar!”, assente no sistema PAYT – Pay-As-You-Throw, procura incentivar a redução dos resíduos não recicláveis e o aumento da separação dos resíduos valorizáveis.

Segunda fase de entrega de mini-ecopontos

Entretanto, continua em ação o projeto “Separar para mais Reciclar”, que avançou para a segunda fase de distribuição, gratuita, com mais de 3.000 contentores mini-ecopontos entregues em moradias unifamiliares do concelho. Este projeto, prevê recolhas porta-a-porta semanais, para os resíduos de papel e cartão, plástico e metal, e quinzenais, para os resíduos de vidro.

Sobre a resposta dos munícipes aos desafios que a Câmara Municipal tem promovido na área do Ambiente, Jorge Pato revela que esta tem sido “extraordinária e demonstra que existe uma forte consciência ambiental no concelho”.