Rota da Bairrada: Jorge Sampaio distinguido com o prémio Enoturismo

Jorge Sampaio, presidente da Associação Rota da Bairrada, foi distinguido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) com o prémio Enoturismo, numa cerimónia realizada ontem, dia 12 de junho, integrada na programação da Feira Nacional da Agricultura/2021 que decorreu no CNEMA, em Santarém.

Ao JB, Jorge Sampaio destacou ser esta uma “distinção para muita gente”, começando pelas pessoas que em 2003, quando ninguém falava em Enoturismo, “acreditaram que valia a pena apostarmos nesse caminho e que, comigo, pensaram o modelo de uma nova rota de vinhos”, não esquecendo as Universidades (Aveiro e Coimbra) que, “desde o início estiveram connosco e trabalharam a planear o futuro (que hoje é presente)”.

