Sangalhos assegura permanência na Proliga

Em setembro, a equipa de basquetebol do Sangalhos DC garantiu a subida de divisão no Torneio de Apuramento e em junho garantiu a permanência no segundo nível competitivo (Proliga).

Foto: Inês Calvo

O Sangalhos garantiu, no último sábado à noite, a sua permanência na Proliga, ao vencer o Vasco da Gama por 98-54.

Depois de ter vencido fora o seu adversário , os bairradinos colocaram a equipa portuense sob pressão e estes vieram decididos a forçar um terceiro jogo e o início do jogo demonstrou isso mesmo.

Nos primeiros 5 minutos liderou o marcador (11-13 ) mas uma equipa local determinada e confiante aumentando a agressividade defensiva e atacando com eficácia a defesa zona do adversário foi se sentindo confortável no jogo saindo para o intervalo com o resultado de 44-25 que lhe dava confiança para a segunda parte.

O terceiro período do jogo confirmou a superioridade dos sangalhenses que jogando a um bom nível condicionaram imenso a vontade do adversário e com o passar dos minutos a diferença foi aumentando até aos 40 pontos e nem mesmo a utilização de jovens jogadores fez baixar o entusiasmo e alegria da equipa local .

Numa época atípica , sem público e com interrupções, a equipa conseguiu dois objetivos importantes.

Em setembro garantiu a subida de divisão no Torneio de Apuramento e em junho garantiu a permanência no segundo nível competitivo (Proliga) e conseguiu mesmo jogos de bom nível com equipas fortes acabando no 6o lugar na Zona Norte .

A direção do Sangalhos DC iniciará, de imediato, a preparação da nova época tendo em vista um regresso para 2021/2022 baseado na rentabilização da equipa que agora terminou.