Vagos em Cen@ recomeça este sábado

A arte e os artistas vaguenses continuam em destaque, semanalmente na página de facebook do Município, através da iniciativa Vagos em Cen@. O cartaz do mês de junho tem como pano de fundo o auditório do Centro de Educação e Recreio de Vagos e lugares emblemáticos do concelho de Vagos.

Amanhã, dia 5, o momento cultural conta com a entrevista da artista Sandra Ferro, que irá falar sobre os seus projetos artísticos. Segue-se, no dia 12, a atuação do músico Nuno Cipriano, no dia 19 a música continua com Samuel Silva e João Seco, finalizando o cartaz de junho com a atuação de dança da 1ª Posição Academia de Artes.

Esta iniciativa apresenta, através da página do facebook do Município de Vagos, espetáculos e entrevistas semanalmente, aos sábados, pelas 21h30, com duração de cerca de 30 minutos, que pretendem refletir o trabalho dos artistas de Vagos ou que tenham frequentemente interagido com o concelho, nomeadamente nas áreas de Poesia, Música, Literatura, Dança, Stand-Up Comedy, Artes Plásticas e Teatro.

Desta forma, pretende-se dar visibilidade e apoio ao setor das artes e espetáculos que tão severamente foram atingidos, devido ao impacto da pandemia de Covid-19, que tem afetado de forma particularmente intensa este setor.