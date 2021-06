Vagos em cen@ vai continuar mas à sexta-feira

Em julho, o projeto Vagos em Cen@ continuará a promover a arte e os artistas vaguenses, semanalmente, no facebook do Município de Vagos, porém, este serão cultural passa para as sextas-feiras, à mesma hora (21h30). A alteração prende-se com a perspetiva da existência de outros momentos culturais, ao abrigo da animação de verão, que poderão ocorrer aos sábados à noite, caso as condições epidemiológicas o permitam.

O cartaz deste mês traz, mais uma vez, grandes momentos musicais e culturais.

Começa no dia 2 de julho, com a entrevista a Filipe Ferro Calhau, licenciado em Filosofia e autor de alguns livros ligados à sua área.

No dia 9, DJ Jarm fará as delícias para quem pretende um momento musical dinâmico e animado. A música continua, numa vertente mais clássica, no dia 16, com a atuação de Tamara Kusnetcova ao piano e, no dia 23, o grupo Diesel Humm! fará um concerto ao seu próprio estilo, mas numa vertente acústica.

O teatro sobe ao palco do Vagos em Cen@ na última sexta-feira do mês, dia 30 de julho, com a peça “À espera de um espetáculo”, do teatro Fantástico, da Santa Casa da Misericórdia de Vagos.

Apoio ao setor das artes

Esta iniciativa, que já decorre, todos os meses, desde março, apresenta, através da página do facebook do Município de Vagos, espetáculos e entrevistas, semanalmente, com duração de cerca de 30 minutos, que pretendem refletir o trabalho dos artistas de Vagos ou que tenham frequentemente interagido com o concelho, nomeadamente nas áreas de Poesia, Música, Literatura, Dança, Stand-Up Comedy, Artes Plásticas e Teatro.

Desta forma, pretende-se dar visibilidade e apoio ao setor das artes e espetáculos que tão severamente foram atingidos, devido ao impacto da pandemia de Covid-19, que tem afetado de forma particularmente intensa este setor.