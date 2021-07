Anadia: Vigilância móvel florestal arranca hoje na zona serrana

O protocolo de colaboração entre o Município de Anadia, as Freguesias de Avelãs de Cima, Moita e Vila Nova de Monsarros, e as Associações de Apoio Florestal e Ambiental de Avelãs de Cima, de Voluntários de Ferreiros, Cultural e Recreativa de Algeriz, para a realização da vigilância móvel nas manchas florestais a nascente do concelho, que decorrerá entre 1 de julho e 30 de setembro, foi assinado no passado dia 29 de junho.



Numa sessão presidida pela edil anadiense, Teresa Cardoso, estiveram presentes os representantes das três associações e Juntas de Freguesias, bem como do Destacamento da GNR de Anadia e o Coordenador Municipal da Proteção Civil.

De acordo com nota da autarquia, a vigilância móvel decorrerá, entre as 8h e as 24h, ao longo de três meses, até 30 de setembro. As ações serão efetuadas em coordenação com a GNR, os Bombeiros Voluntários de Anadia, o Coordenador Municipal da Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Anadia.

A vigilância visa contribuir para a redução do número de ocorrências de incêndios, identificando potenciais agentes causadores e dissuadindo comportamentos que propiciem esses acontecimentos. Pretende-se com esta ação proteger a mancha florestal do concelho com grande expressão na economia local, bem como dar mais tranquilidade às populações mais isoladas que vivem em redor da mesma.

