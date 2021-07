Apoio ao setor artístico do concelho de Águeda

O Talentos AgitÁgueda (edição especial de 2021) e a “open call” de arte urbana são duas iniciativas que têm por principal objetivo contribuir para a sustentabilidade económica do setor artístico, que tem sentido grandes dificuldades, tendo em conta os impactos resultantes da situação pandémica, e estimular a cultura e criatividade, desafiando, para tal, os artistas locais a apresentar projetos.

“Somos um concelho que cada vez mais se afirma como produtor de arte e cultura, pelo que pretendemos desenvolver e implementar medidas que despertem o sentido criativo dos aguedenses, levando ao aparecimento de novos talentos em todas as formas e expressões artísticas”, defende Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, apontando como exemplos estas duas iniciativas.

No que se refere aos Talentos AgitÁgueda, que todos os anos acontece por altura do festival AgitÁgueda, apresentando novos talentos a nível nacional, este ano surge numa edição especial, de carácter pontual, destinado em exclusivo aos artistas e projetos musicais locais. Especialmente vocacionado para quem ainda não tem material promocional, maquete ou vídeo, mas que se pretende promover, neste concurso podem participar grupos informais, pessoas coletivas ou singulares em que, pelo menos 50% dos elementos da formação sejam naturais ou residentes no Concelho de Águeda.

Os interessados, que podem concorrer em qualquer estilo musical, devem inscrever-se através do e-mail info@agitagueda.com, sendo que os projetos selecionados para apresentação pública serão apoiados até um máximo de 15 mil euros (1.500 euros por projeto).

No caso da “open call” de arte urbana, pretende-se apoiar a criação de obras de arte que reflitam sobre o papel da arte urbana associada à natureza. Dirigido aos artistas e criativos residentes no concelho de Águeda, este concurso objetiva a execução de três painéis, sendo que podem concorrer artistas de qualquer ramo das artes plásticas (os materiais necessários para a concretização da intervenção, como tintas, utensílios, consumíveis, etc. são da responsabilidade dos participantes).

Os interessados devem inscrever-se através do e-mail cultura@cm-agueda.pt, sendo que os projetos selecionados para instalação serão apoiados até uma dotação máxima de 4.500 euros (1.500 euros por projeto).

A Câmara de Águeda contratualizará os projetos musicais e artísticos selecionados para uma apresentação pública, num momento e local que serão divulgados oportunamente.

Para ambos os concursos, as inscrições decorrem até dia 26 de julho e esclarecimentos adicionais podem ser solicitados através do e-mail cultura@cm-agueda.pt ou 962 029 855.