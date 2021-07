Beatriz Azevedo (CAOB) é campeã nacional e bate recorde com 30 anos

Beatriz Azevedo e João Pedro Santos, atletas do CAOB, bateram os recordes distritais dos 1000m, no decorrer do Km Jovem Nacional, disputado no domingo, 27 de junho, no Porto.

Beatriz Azevedo venceu o Km Jovem Nacional, em juvenis 1, com 2m56s, e para além da conquista da medalha de ouro, conseguiu bater os recordes distritais de juvenis e juniores, que duravam desde 1992.

Já João Pedro Santos conquistou a medalha de prata em juvenis 2, com um registo de 2m30s, quebrando também ele o recorde distrital de juvenis, datado de 1996.

Nesta competição, estiveram ainda em destaque outros dois atletas do CAOB, Matheus Pinto, medalha de prata em juvenis 1, melhorando o seu recorde pessoal com 2m32s; e Hanifa El Khatib, medalha de bronze em juvenis 2, com 3m01s, igualmente um novo máximo.