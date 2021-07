Cantanhede celebra 30 anos de elevação a cidade

No Feriado Municipal foram assinaladas duas importantes efemérides: o centenário do nascimento de Carlos de Oliveira e o 30.º aniversário da elevação de Cantanhede a cidade.

“A minha presença nesta sessão representa o reconhecimento do Governo em como Cantanhede trata bem a sua gente, trata bem as suas atividades”, afirmou a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, no encerramento da sessão solene do Feriado Municipal, realizada no passado dia 25 de julho. “Há mais de 15 anos que este município passou a estar no mapa como capital da biotecnologia, sendo hoje uma referência nacional e internacional nesse domínio”, disse a governante, enfatizando o facto de, durante toda a fase mais crítica da pandemia, terem sido as empresas de biotecnologia do Biocant Park “as primeiras a dizer presente, o que deve encher de orgulho e respeito cada cantanhedense”.

Ana Abrunhosa manifestou ainda a abertura do Governo para “apoiar a região em novos projetos”, nomeadamente no que se refere à “construção da nova maternidade de Coimbra e do aeroporto, cuja concretização depende do entendimento dos líderes locais quanto à localização, pois sem isso a ajuda governamental não pode avançar”.



Numa cerimónia que primou pelo escrupuloso cumprimento das normas no âmbito do combate à Covid-19, a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, começou por manifestar “particular regozijo por a ministra da Coesão Territorial ter acedido ao convite para participar numa celebração que se pretende muito mais que um ritual institucional de circunstância”.



Com um significado centrado no feriado municipal, a autarca atribuiu-lhe um alcance que comporta a componente histórica e cultural inerente às afinidades que estimulam a adesão dos cidadãos a um desígnio comum e “uma dimensão prospetiva sobre o futuro desta comunidade que inclui, obviamente, todos aqueles que aqui nasceram e que mesmo vivendo fora, no país ou no estrangeiro, mantêm uma forte ligação afetiva às suas raízes, às nossas raízes”.

Helena Teodósio aludiu também à evocação de duas importantes efemérides, designadamente “o centenário do nascimento de Carlos de Oliveira, proeminente autor de língua portuguesa que viveu a infância e parte da juventude no concelho, que aliás é o território preferencial de algumas das suas mais inspiradas narrativas, e o 30.º aniversário da elevação de Cantanhede a cidade, acontecimento que, indiscutivelmente, marcou o início de um novo ciclo no processo de afirmação do potencial económico e social do concelho”.



